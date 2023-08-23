В Новосибирске загорелся частный дом на улице Черенкова

В Новосибирске загорелась кухня в частном доме. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Поднявшийся дым соседи заметили около 20:00.

- Новосибирск, улица Черенкова 44. Горел частный дом. Дом частично бревенчатый, частично засыпной, обшит сайдингом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По информации спасателей загорелась кухня 5 на 4 метра.

На объекте работали 12 человек и три единицы техники. В 20:18 пожар удалось потушить.

Во время загорания в доме никого не было. Пострадавших при возгорании нет.

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