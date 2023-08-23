В Новосибирске загорелся частный дом на улице Черенкова

В Новосибирске загорелась кухня в частном доме.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Поднявшийся дым соседи заметили около 20:00.
- Новосибирск, улица Черенкова 44. Горел частный дом. Дом частично бревенчатый, частично засыпной, обшит сайдингом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
По информации спасателей загорелась кухня 5 на 4 метра.
На объекте работали 12 человек и три единицы техники. В 20:18 пожар удалось потушить.
Во время загорания в доме никого не было. Пострадавших при возгорании нет.
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