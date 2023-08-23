В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех машин

В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех автомобилей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех автомобилей. ДТП случилось вечером в среду, 23 августа.
— Наши подписчики сообщили, что на Бердском шоссе, напротив «Леруа», произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей — фуры, минивэна, кроссовера и седана, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"
Информации о пострадавших в аварии нет. В городской Госавтоинспекции произошедшее не прокомментировали.
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