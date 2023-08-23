В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех машин

В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на Бердском шоссе собрался «паровозик» из четырех автомобилей. ДТП случилось вечером в среду, 23 августа.

— Наши подписчики сообщили, что на Бердском шоссе, напротив «Леруа», произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей — фуры, минивэна, кроссовера и седана, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Информации о пострадавших в аварии нет. В городской Госавтоинспекции произошедшее не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber