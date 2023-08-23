«Он ее специально сбил»: в Новосибирске пенсионер сбил собаку на Морском проспекте

В Новосибирске девушка добивается лишения прав водителя, который сбил собаку на Морском проспекте. Источник фото: Аля Лялина

В Новосибирске девушка добивается лишения прав водителя, который сбил собаку на Морском проспекте и уехал. Мужчина наехал на животное 23 августа около 17:30.

- Ехала в сторону Бердска, по морскому проспекту. Впереди дед. Ехали медленно, так как была пробка. Справа начала переходить собака, на красный свет. Я увидела заранее, что собака останавливаться не собирается. Начала сигналить. Дед на тормоз не нажал, собаку сбил будто намерено, - рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии Аля.

Девушка с супругом пытались найти покалеченное животное, однако собака успела убежать. Тогда Аля обратилась к мужчине с вопросом «зачем он это сделал?».

- Молчал, потом сказал: «а зачем она побежала передо мной», - вспоминает девушка.

Об инциденте очевидец сообщила в дежурную часть и отправила запись с видеорегистратора в ГИБДД. Девушка намерена добиваться того, чтобы мужчину лишили прав за оставление места ДТП.

Сбитая собака позже была замечена перебегающей с трассы Морского проспекта на пляж.

- Я стояла на поворот в Бердск, а она перебегала дорогу в сторону пляжа. Лохматая, можно сказать, пушистая, белая. Похожа на самоеда, - рассказала КП-Новосибирск очевидец Анна.

В полиции, на момент публикации, инцидент не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber