В Новосибирске проезд по улице Чигорина будет закрыт до 28 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничение проезда по улице Чигорина в районе здания по улице Комсомольской, 31 А продлили до 28 августа. Об этом сообщили в мэрии.

- Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, - говорится в сообщении.

Изначально дорогу перекрыли на период с четвертого по 18 июля. Однако работы затянулись и сроки закрытия изменяли уже несколько раз.

Во время закрытия автодороги изменилась и схема движения общественного транспорта.

Так, автобус №96 на участке от улицы Оловозаводской до улицы Герцена проедет по Тюменской и Комсомольской. Таким же маршрутом проедет автобус №9 на участке от улицы Аникина до улицы Герцена. Автобус № 12 на участке от улицы Герцена до улицы Оловозаводской будет так же проезжать по Комсомольской и Тюменской. Автобус № 43 на участке от улицы Герцена до улицы Урманова проедет по Комсомольской, Тюменской, Оловозаводской и Обогатительной.

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