В форуме «Технопром-2023» в Новосибирске приехали делегации из 39 государств

В форуме «Технопром-2023» в Новосибирске приняли участие делегации из 39 государств. Фото: Правительство НСО

В форуме «Технопром-2023» в Новосибирске приняли участие делегации из 39 государств. А также из 82 регионов РФ.

— Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования «Технопром» стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны.

Наиболее многочисленной является делегация из Республики Беларусь. Были представлены также делегации из Ирана, стран Азии и Африки.

Напомним, в 2023 году форум «Технопром» в Новосибирске проводится в 10 раз. Он пройдет с 22 по 25 августа. За 4 дня в рамках форума планируется провести 230 мероприятий, в которых поучаствуют 17 тысяч человек.

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