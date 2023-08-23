«Называет себя Ларисой»: в Новосибирске ищут родных женщины с потерей памяти

В Новосибирске ищут родных женщины с потерей памяти. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут родных женщины с потерей памяти. Волонтерам она назвала только имя Лариса.

— На горячую линию отряда поступила заявка по обратному поиску. 23 августа этого года в городе Обь была найдена женщина. Называет себя Ларисой. О себе ничего не говорит.

Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

На вид женщине около 60 лет, рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы.

Если вы знаете что-либо о женщине или ее родных, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber