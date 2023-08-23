В Новосибирске 19-летний водитель «Тойоты» сбил мотоциклиста

В Новосибирске «Тойота» сбила мотоциклиста. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота» сбила мотоциклиста. ДТП произошло в Ленинском районе днем в среду, 23 августа.

— 19-летний водитель автомобиля «Тойота» Карина ехал по улице Блюхера в сторону улицы Котовского, поворачивая налево в сторону улицы Геодезическая. У дома № 46 на улице Блюхера, он не предоставил преимущество в движении 36-летнему водителю мотоцикла «Харлейдевидсон», который ехал по встречной полосе, — сообщили в Госавтвоинспекции по Новосибирской области.

Пострадавшего в ДТП мотоциклиста доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

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