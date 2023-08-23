Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 августа 2023 13:04

В Новосибирске 19-летний водитель «Тойоты» сбил мотоциклиста

В Новосибирске 36-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Тойотой»
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске «Тойота» сбила мотоциклиста. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота» сбила мотоциклиста. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота» сбила мотоциклиста. ДТП произошло в Ленинском районе днем в среду, 23 августа.

— 19-летний водитель автомобиля «Тойота» Карина ехал по улице Блюхера в сторону улицы Котовского, поворачивая налево в сторону улицы Геодезическая. У дома № 46 на улице Блюхера, он не предоставил преимущество в движении 36-летнему водителю мотоцикла «Харлейдевидсон», который ехал по встречной полосе, — сообщили в Госавтвоинспекции по Новосибирской области.

Пострадавшего в ДТП мотоциклиста доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber