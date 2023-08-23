В Новосибирске прокуратура проверит провал у многоэтажки на Бориса Богаткова. Источник фото: Виктор ВОРОБЬЕВ

В Новосибирске прокуратура Дзержинского района проведет проверку по факту провала части отмостки возле жилого дома №243/1 на улице Бориса Богаткова. Причиной стал прорыв трубы.

Известно, что причиной аварии, из-за которого образовалась яма, стал дефект на трубопроводе холодного водоснабжения на вводе в дом. Сейчас «Горводоканал» устраняет последствия происшествия.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям обслуживающей и ресурсоснабжающей организаций, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, в образовавшуюся яму успели упасть две собаки. Одну из них пришлось доставать спасателям МАСС.

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