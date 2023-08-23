В Новосибирске более 8 тысяч семей направили маткапитал на оплату детского сада

В Новосибирске более восьми тысяч семей направили маткапитал на оплату детского сада.

В Новосибирской области маткапитал на оплату образования в детском саду направили более восьми тысяч семей. Такие данные приводит региональный Соцфонд.

- Из 28,1 тысяч семей Новосибирской области, направивших материнский капитал на образование своих детей, 8,3 тысяч владельцев сертификатов оплатили пребывание своих детей в детском саду, -говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что маткапитал можно потратить и на обучение в частных детсадах. Но они должны находиться на территории России и иметь лицензию.

Средства МСК можно потратить на любого ребенка в семье или сразу на нескольких. Для этого потребуется подать заявление на каждого из них.

Известно, что процедуру оплаты средствами маткапитала образования детей упростили. Теперь не надо предоставлять договор с учебным учреждением, его у детского сада или школы СФР запросит сам.

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