В Новосибирске космический модуль как у Гагарина появился в центре города

Космический челнок как у Гагарина установили в будущем Музее космонавтики. Фото: Никита МАНЬКО

В центре Новосибирска появился космический модуль – его установили в строящемся здании Музея космонавтики имени Юрия Кондратюка. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о строительстве нового здания:

Космический челнок когда-то выполнял цели разведки. Фото: Никита МАНЬКО

- Обычно создают музей, а потом наполняют его экспонатами. А сейчас мы доставили сюда посадочный модуль корабля «Восток» - одноместного корабля. Этот космический модуль такой же, как у корабля, на котором летал Гагарин. Этот модуль долгое время находился на полигоне, долгое время его использовали военные. Мы затратили немало энергии и получили его, чтобы доставить в будущий музей истории космонавтики, он носит имя Почетного жителя Новосибирска Кондратюка, – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Модуль испытывали на прочность военные. Фото: Никита МАНЬКО

Модуль корабля «Восток» был создан в 1961 году, всего было сделано 13 таких аппаратов. В одном из таких модулей Юрий Гагарин впервые попал в космос в истории человечества. Но переданный музею модуль использовали не для освоения космоса, аппарат получил название «Зенит-2». Его передали музею Новосибирска в октябре 2021 года, его восстанавливали специалисты СибНИА.

- Внутри него находился телескоп с объективом для уникальных фотографий той территории, которая интересовала нашу страну. Когда мы его увидели на Чуйском полигоне, он был в обшарпанном состоянии, мы хотели его реставрировать. Но потом заметили, сколько в этом истории: на нем сохранилась часть обшивки с маркировкой, следы обжига атмосферой во время спуска на землю и следы военных испытаний. Одна из целей испытаний была – проверить прочность космических аппаратов и способность противостоять удару метеоритов – в космосе они несутся со скоростью пули, – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Градоначальник обещал, что здание воплотит исторический облик. Фото: Никита МАНЬКО

Мэр Анатолий Локоть заверил – подрядчик «РСУ-5» восстановит исторический облик прежнего здания – Дома Кондратюка, которой обветшал и его пришлось снести. В Музее Космонавтики появятся и другие новые экспонаты – издание марок с Кондратюком, которые побывали на борту МКС и другое. Строительство здания планируют завершить в 2024 году, в нем будет два этажа и подвал.

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