В Бердске автозак с заключенными попал в ДТП

В Бердске произошло ДТП с автозаком. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 23 августа, в Бердске случилось ДТП с автозаком. Об этом сообщили очевидцы.

— Между гипермаркетом «Колорлон» и СНТ «Вега» из автозака сбежали заключенные, будьте осторожны, — сообщил читатель КП-Новосибирск.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что произошла авария со служебным автомобилем, однако никто не сбегал.

— В результате ДТП никто не пострадал, перевозимые граждане были перегружены в резервный автомобиль. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

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