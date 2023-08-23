В Бердске автозак с заключенными попал в ДТП

В Бердске произошло ДТП с автозаком.
Фото: Александр ГЛУЗ
В среду, 23 августа, в Бердске случилось ДТП с автозаком. Об этом сообщили очевидцы.
— Между гипермаркетом «Колорлон» и СНТ «Вега» из автозака сбежали заключенные, будьте осторожны, — сообщил читатель КП-Новосибирск.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что произошла авария со служебным автомобилем, однако никто не сбегал.
— В результате ДТП никто не пострадал, перевозимые граждане были перегружены в резервный автомобиль. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
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