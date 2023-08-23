Новые подходы к трансформации экономики и социальной сферы Новосибирска обсудили на X Международном форуме «Технопром-2023»

В рамках мероприятия эксперты обсудили новую роль Новосибирска как платформы для международных контактов и выяснили, какое место город занимает в логистической системе страны. Фото: «Агентство развития социальной политики»

22 августа в рамках X Международного форума «Технопром-2023» в НГУЭУ прошел форум «Новосибирск как платформа для международных контактов».

В рамках мероприятия эксперты обсудили новую роль Новосибирска как платформы для международных контактов и выяснили, какое место город занимает в логистической системе страны.

С докладом «Новосибирск как «аэродром подскока» для развития экономики и социальной сферы России» выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: «Агентство развития социальной политики»

С докладом «Новосибирск как «аэродром подскока» для развития экономики и социальной сферы России» выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Она рассказала о том, что экономическое развитие города тесно связано с его социальным ростом. Кроме того, возможности Новосибирска позволяют организовать переход от транзитного узла к хабу выстраивания других форм отношений России со странами Азиатского региона.

- Мы сформировали инструмент, который поможет перезапустить эти процессы. Это интеллектуальная карта корпоративных связей города. Новосибирск уже сегодня готов выстраивать производственные и логистические цепочки в таких сферах, как фармацевтика, биомедицина, промышленные мощности, продовольственные системы, высокие технологии, IT-системы, - рассказала о вкладе социальной отрасли в экономическое развитие Новосибирска Ольга Борисовна.

Фото: «Агентство развития социальной политики»

В департаменте по социальной политике считают, что ставку в развитии нужно делать на прорывные проекты в рамках перезапуска экономики страны. Ведомство готово встраиваться в эту работу, а по некоторым отраслям даже быть впереди: молекулярный инжиниринг, бионика, сенсорика, новые материалы и вещества, нейротехнологии. Они интересны департаменту, потому что специалисты взаимодействуют по ним со многими партнерами, используя для новых высокотехнологичных методов реабилитации, адаптации, восстановления человеческого потенциала и возможностей.

Для того чтобы сформировать технологический суверенитет, стране нужны муниципалитеты - фронт-офисы по выстраиванию экономически выгодных отношений со странами Азии. Таким готов стать и Новосибирск.