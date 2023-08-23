В Новосибирске автобусы №13 станут доезжать до Красного проспекта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября В Новосибирске продлят маршрут автобуса № 13. Общественный транспорт начнет ходить по улице Мясниковой до Красного проспекта.

Отмечается, что теперь автобусы не будут заезжать на остановку «Автопорт «Калининский».

Изменения связаны с новым графиком работы маршрутки № 8.

Напомним, маршрут №8 получил новое название «Улица Ясный Берег – Магазин «Золотая Нива». Теперь на участке от площади имени Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова не будут забирать пассажиров с улиц Мясниковой, Красного проспекта, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветной, Курчатова, Объединения, Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Гоголя, Челюскинцев, Ленина и Вокзальной магистрали. В то же время были добавлены остановки проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, а в обратном направлении – улицы Моторная и Ясный Берег.

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