На форуме «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске ан форуме «Технопром-2023» участники круглого стола обсудили перспективы развития дорожной инфраструктуры и транспортно-логистического узла города. Мэр Анатолий Локоть принял участие в работе форума.

– Сегодня перед страной стоят серьезные вызовы, и это нужно принимать как данность. Переориентация России и ее интеграционных связей с Запада на Восток – это то, о чем все чаще говорит руководство нашей страны. Нам объявлена блокада, и мы должны защищать интересы своей страны. Необходимо выстраивать пути решения, используя прошлый опыт и современные технологии, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе круглого стола.

По словам градоначальника, центр мировой экономики сдвигается в Азию. А географическое положение Новосибирска открывает определенные перспективы: – Наш город находится на торговых путях с Казахстаном, Средней Азией и Востоком. Это хорошая возможность наладить экономическое и технологическое сотрудничество. Задача – создать условия не столько для импортозамещения, сколько для импортоопережения. Мы сформировали интеллектуальную карту кооперативных связей Новосибирска. Городу есть что предложить в качестве фундамента для выстраивания и удлинения кооперативных цепочек с высокотехнологичными наукоемкими производствами, – сказал мэр.

Как сообщил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаила Никулина, с 2017 года в Новосибирске проводят активную работу, чтобы город стал логистическим центром № 1 на пути из Китая и Азии в Европейскую часть России.

В Новосибирске разработали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сделали ее на основе транспортного раздела генерального плана города, утвержденного в марте 2021 года. Вместе с тем, правительство Новосибирской области подготовило комплексную схему агломерации. На ней стыкуются все транспортные коридоры.

Согласно генеральному плану, вокруг города создается магистральный дорожно-транспортный каркас, включающий в себя Северный обход, Восточный обход (плавно перетекающий в Чуйский тракт) и начало проектирования Южного транзита. Также в план заложили проектирование внутреннего транзитного транспортного кольца (аналога третьего транспортного кольца Москвы). Войдут в него ул. Доватора, Южный транзит, Бугринский мост, ул. Колонды. Замкнуть кольцо должен Заельцовский мост – самый северный мост Новосибирска.

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