«Ночевал в парадных, уснул на скамейке»: петербуржец спас бездомного жителя Новосибирска с ампутированными ступнями

Бездомный сибиряк обнаружил шанс вернуть наследство в Новосибирске. Фото: Группа «Благотворительная больница» «ВКонтакте»

Житель Санкт-Петербурга Владислав спас бездомного с ампутированными ступнями – тот сидел на улице и просил милостыню. Владислав угостил бездомного чаем и сообщил в благотворительную больницу:

- Алексею 37, и треть этого времени он прожил в культурной столице. Торговал вениками на рынке, жил у хозяйки точки – все было стабильно. Но после известия о смерти родных, отца и бабушки, Алексей не выдержал и запил, потерял работу и жилье. В свою первую бездомную зиму Алексей обморозил ноги: обычно ночевал в парадных, а однажды уснул на скамейке. «Скорая» увезла его в больницу, когда он почти не мог ходить, – сообщили в группе проекта «Благотворительная больница».

Волонтеры перевязали раны, переодели бездомного и решили отвезти на родину в Новосибирск. По словам Алексея, после смерти родственников у него остался дом в Новосибирске, но мужчина так и не вступил в наследство. Бездомному купили билет на поезд, в Новосибирске его встретили волонтеры «Маяка» и нашли временное жилье, восстановили медицинский полис и СНИЛС.

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