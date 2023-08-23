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НовостиОбщество23 августа 2023 10:44

У жителя Новосибирской области забрали автомобиль за пьяную езду

Ранее на водителя возбудил «административку» за аналогичное нарушение
Полина ШЕВЧЕНКО
У жителя Новосибирской области конфисковали автомобиль за пьяную езду.

У жителя Новосибирской области конфисковали автомобиль за пьяную езду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Бердска Новосибирской области конфисковали автомобиль за пьяную езду. Приговор суда вступил в законную силу.

Утром 6 апреля водитель, управляя «девяткой» в состоянии опьянения, его задержали сотрудники ДПС. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Кроме того на момент задержания водитель имел административное наказание за аналогичное нарушение.

- Суд признал А.В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - говорится в сообщении Бердского суда.

Вместе с этим водитель лишился права водить автомобиль в течение ближайших двух лет и шести месяцев. Кроме того, суд конфисковал «девятку» в государственные доходы.

Подсудимый свою вину признал.

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