В новосибирском форуме «Технопром» участвуют представители 39 стран

Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023». Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с руководителями иностранных делегаций, которые участвуют в форуме «Технопром-2023» и обсудил с ними перспективные направления сотрудничества.

— Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования «Технопром» стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны, — отметил глава региона.

К российскому рынку присмотрелись партнеры из других государств после ухода западных компаний. Фото: Правительство НСО

На «Технопром» прибыли делегаты из Беларуси, Ирана, Бразилии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Кыргызстана, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана и Чада.

Среди важных сфер будущего сотрудничества — образовательный и медицинский туризм, наука и промышленность, в том числе, авиационная. С представителями иностранных делегаций Андрей Травников также обсудил технические и инвестиционные возможности взаимодействия, создание моделей трансфера технологий для научно-технологических проектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер