С начала года МУП «САХ» приобрело 39 автомобилей, перевозящих ТКО

В середине августа в Баганском и Карасукском районах к работе приступили три новых МАЗа. Фото: Предоставлено пресс-службой МУП «САХ»

Машины разные, каждая под свою задачу. Например, для работы в районах с плотной застройкой, узкими проездами и высокой запаркованностью закуплены КамАЗы «Компасы». Чаще всего этот вид техники можно встретить в Центральном и Железнодорожном районах города. А вот МАЗы на базе трехосного шасси с задней загрузкой не такие маневренные, зато смогут загрузить в кузов в два раза больше «Компасов» - чуть более 100 кубометров ТКО. Однако самая вместительная спецтехника в гараже регионального оператора - это КамАЗы МК 4445-08 и Mercedes AROCS 3336. Эти гиганты за раз перевозят 123 и 168 кубометров ТКО. Такую технику можно встретить в Кировском, Октябрьском, Первомайском районах мегаполиса, а также в Новосибирском районе области.

В результате своевременных оплат и отсутствия просроченной задолженности МУП «САХ» перед операторами по транспортированию ТКО и операторами по размещению ТКО подрядные организации имеют возможность не только производить своевременный ремонт мусоровозов, но и обновлять парк коммунальной техники.

Для работы в районах с плотной застройкой и высокой запаркованностью закуплены КамАЗы «Компасы». Фото: Предоставлено пресс-службой МУП «САХ»

За два последних летних месяца подрядными организациями было приобретено 10 новых мусоровозов. В середине августа к работе в Баганском и Карасукском районах приступили три новых МАЗа - 590425-012. Новые мусоровозы, работающие на Карасукском объединенном участке, легко узнать по яркому зеленому цвету.

В связи с увеличением количества спецтехники и маршрутов региональному оператору для работы в городе Новосибирске требуются водители мусоровозов.

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На все вопросы вам ответит наш менеджер по персоналу Светлана, телефон для связи 8-952-947-07-91.

Открытые вакансии размещены на сайте регионального оператора мупсах.рф в разделе «О компании» - «ВАКАНСИИ».

https://мупсах.рф/about/vakansii/