В Новосибирске 82-летний пенсионер на «Ниве» сбил 4-летнего мальчика

4-летний мальчик пострадал в ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске пенсионер на «Ниве» сбил 4-летнего ребёнка. ДТП случилось в Ленинском районе города утром 23 августа.

- 82-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» ехал по улице 9-й Гвардейской дивизии со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Полтавская. Около дома 11 он сбил 4-летнего мальчика, переходившего дорогу не по переходу, - сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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