В Новосибирске, в День Государственного флага России, стартовал Фестиваль любимых фильмов «Наше кино»

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

В первый день фестиваля для гостей - гимнасток, борцов вольного и греко-римского стилей, юных пловцов и новосибирских школьников был показан фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Фильм «Чемпионы» были выбран неслучайно, ведь одним из его героев является борец из Новосибирска, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. И именно наш знаменитый земляк стал первым знаменосцем олимпийской сборной России на летних Олимпийских играх, в Атланте в 1996 году. Это первая летняя Олимпиада, где наша сборная выступила под трёхцветным российским флагом.

Олимпиада в Атланте занимает особое место в спортивной истории нашей страны. Это был дебют сборной России, и каждая победа на спортивных аренах становилась мощным жизнеутверждающим символом и замечательным примером того, что можно добиться упорством, трудолюбием и искренней верностью выбранному делу. Именно там, в Атланте Александр Карелин стал первым в мире трёхкратным победителем Олимпийских игр по греко-римской борьбе.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Также в фильме, основанном на реальных событиях из жизни знаменитых спортсменов, рассказывается о гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове. По мнению Александра Карелина, картину обязательно должны посмотреть юные спортсмены, независимо от того, какой вид спорта они выбрали.

- Я горжусь тем, что оказался в такой замечательной компании: Светлана Хоркина, Александр Попов. Я был капитаном и знаменосцем той самой команды, в которой выступали Света и Саша. Надеюсь, те молодые люди, которые пришли в гимнастику, плавание, баскетбол, да куда бы они ни пришли, после этого фильма утвердятся в правильности своего выбора, - отметил Александр Карелин, представляя картину зрителям.

Фестиваль «Наше кино» продлится в киноцентре «Победа» до 22 сентября. Подробная информация на сайте киноцентра vpobede.ru