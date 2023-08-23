«Уснул рядом с телами»: в Новосибирске суд оставил в силе пожизненный приговор сибиряку за убийство бывшей и 8-летнего пасынка

Пьяный бывший сожитель совершил убийство из ревности. Фото: СУ СКР по Кемеровской области

Сибиряк убил бывшую женщину, пасынка и ранил тещу в Кузбассе – суд приговорил его к пожизненному заключению. Трагедия произошла утром 23 июня 2021 года в поселке Трудармейский на Кузбассе.

По данным следствия, 42-летний подсудимый в состоянии опьянения пришел к дому 33-летней женщины, на крыльце встретил ее мать и ударил ее ножом не меньше 5 раз. Затем вошел в дом и расправился с бывшей сожительницей – нанес ей не менее 45 ударов ножом. Затем убил 8-летнего пасынка, нанеся ему не менее 20 ударов ножом. После зверского убийства он лег спать рядом с ножом в руках.

Смерть матери женщины не наступила, так как ей удалось убежать из дома и добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию. 25 апреля 2023 года Кемеровский областной суд назначил убийце пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения. В судебном заседании сторона защиты просила приговор суда отменить, указав на процессуальные нарушения и психическое расстройство подсудимого. Апелляционным определением Пятого апелляционного суда о приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

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