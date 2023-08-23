В Новосибирской области уничтожили тонну контрафактных сигарет

В Новосибирске уничтожили тонну контрафактных сигарет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортные полицейские уничтожили тонну контрафактных сигарет в Новосибирской области. Такое решение вынес суд.

- В рамках расследования уголовного дела специальная комиссия, в соответствии с судебным решением, уничтожила более тонны немаркированной табачной продукции на сумму почти три миллиона рублей, - сообщили в Управлении на транспорте по СФО.

Партию нелегальных сигарет полицейские нашли в одном из складов аэропорта Толмачево. В Новосибирск она поступила авиасообщением из Центральной Азии. Проведена также проверка магазинов, куда планировалось передавать продукцию.

По данному факту возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки.

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