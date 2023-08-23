Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 10:18

В Новосибирской области уничтожили тонну контрафактных сигарет

Общая стоимость продукции составила почти три миллиона рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске уничтожили тонну контрафактных сигарет.

В Новосибирске уничтожили тонну контрафактных сигарет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортные полицейские уничтожили тонну контрафактных сигарет в Новосибирской области. Такое решение вынес суд.

- В рамках расследования уголовного дела специальная комиссия, в соответствии с судебным решением, уничтожила более тонны немаркированной табачной продукции на сумму почти три миллиона рублей, - сообщили в Управлении на транспорте по СФО.

Партию нелегальных сигарет полицейские нашли в одном из складов аэропорта Толмачево. В Новосибирск она поступила авиасообщением из Центральной Азии. Проведена также проверка магазинов, куда планировалось передавать продукцию.

По данному факту возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber