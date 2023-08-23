Рейс из Новосибирска в Нерюнгри задержали больше, чем на 11 часов

Рейс в Нерюнгри задерживают больше чем 11 часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске задержался рейс R3 787 из Новосибирска в Нерюнгри авиакомпании «Якутия». Пассажиры ждут больше 11 часов.

— Вылета ожидают 48 пассажиров, из них 13 детей. Рейсы этого же авиаперевозчика задерживается с вылетом из Красноярска в Улан-Удэ и из Омска в Сочи, — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Новосибирская и другие транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров. Людям обязаны выплатить все компенсации, которые полагаются при задержке рейса.

Напомним, ранее в Новосибирске на три дня задержали рейс в Ереван.

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