Под Новосибирском на директора школы возбудили дело за нарушения при ремонте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чистоозерном районе Новосибирской области прокуратура возбудила дело на директора школы за выявленные при ремонте нарушения. В школе вовремя не установили сантехнику.

- Прокуратурой Чистоозерного района проведена проверка соблюдения образовательным учреждением законодательства при реализации мероприятий в рамках нацпроекта, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Во время проведения проверки было установлено, что в школе не окончили сантехнические работы в срок. В прокуратуре нарушение оценили как нецелевое расходование денег. С директора потребовали устранить недочеты. Также на него было составлено административное дело.

Теперь прокуратура будет наблюдать за ходом ремонта до его полного окончания.

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