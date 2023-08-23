Синоптики уточнили прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Первый месяц осени принесет в город заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики портала Gismeteo дали уточненный прогноз погоды на сентябрь 2023 года в Новосибирске. Первый месяц осени принесет в город заморозки.

Под конец первой декады сентября температура воздуха днем начнет опускаться до +14 градусов, а ночью и вовсе составит +8...+10 градусов. В этот период почти ежедневно будут идти дожди.

Вторая декада месяца также принесет в город осадки, но уже в меньшем количестве. Температура начнет стремительно снижаться: к 20 сентября воздух днем будет прогреваться только до +4 градусов, а в ночные часы - до +1.

Третья декада сентября принесет в Новосибирск первые заморозки. Начиная с 23 числа, ночью будет фиксироваться понижение температуры до -1 градуса. Днем столбики термометров покажут около +4 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

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