На больницу в Новосибирске, где умерла пенсионерка после перелома ноги, возбудили уголовное дело

Следователям поручили снова проверить больницу. Фото: личный архив семьи Романченко.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении больницы в Купинском районе, где умерла 60-летняя Валентина Романченко.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится дополнительная процессуальная проверка. Поручено возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, женщина умерла в феврале 2023 года. Она получила тяжелый перелом ноги в нескольких местах, после операции она вернулась домой, но к вечеру почувствовала себя хуже. Пенсионерку снова отвезли в больницу, в которой она на следующий день умерла. Ее родные подозревали, что врачи недоглядели начавшийся сепсис. Близкие погибшей обратились к следователям, но те изначально не нашли со стороны больницы нарушений и отказались возбуждать уголовное дело.

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