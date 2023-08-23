Новосибирск попал в рейтинг криминальных городов мира.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирск оказался в мировом рейтинге криминальных городов. Самой опасной оказалась столица Венесуэлы Каракас.
Сервис Numbeo собрал данные за первое полугодие 2023 года. При оценке городов аналитики учитывали индекс преступности и безопасности.
Новосибирск оказался на 154 месте в списке. Всего в рейтинг вошли 346 муниципалитетов.
Индекс преступности в Новосибирске равен 47,6. Эксперты считают такой показатель умеренным. Индекс безопасности в Новосибирске респонденты оценили на 52,4 из 100.
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