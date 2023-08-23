В Новосибирске избирают меру пресечения водителю за смертельное ДТП в центре . Фото: Мария НОВИКОВА

Водителем, совершившим ДТП на Красном проспекте, в результате которого одна девушка 2000 года рождения погибла, а вторая оказалась в реанимации, оказался действующий военный. Илье Агееву всего 19 лет. 23 августа ему изберут меру пресечения.

- Войсковая часть №34148, водитель стрелок, - ответил молодой человек на вопрос судьи о месте его работы. - Так как я военнослужащий, ходатайствую о рассмотрении ходатайства об аресте военным судом.

Адвокат водителя заявил, что согласно УПК, преступления, совершенные военнослужащим, должны рассматривать в военном суде.

– Прошу передать его в Новосибирский гарнизонный военный суд, - уточнил адвокат.

С учетом мнения представителя прокуратуры, судья Дзержинского районного суда отказала стороне защиты в удовлетворении ходатайства.

Следователь попросила отправить Агеева в сизо до 21.10, поскольку новосибирской прописки у него нет, а поскольку он действующий военный, его могут командироваться в зону проведения спецоперации.

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