Мужчину из Новосибирской области, который убил своего отца, осудили на 9 лет

Обвиняемый после убийства два года провел в психиатрической больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летнего жителя Куйбышева осудили за смертельное избиение своего отца. В декабре 2020 года он приехал к отцу в гости и во время ссоры несколько раз ударил его по голове кулаком. Мужчина скончался на месте, а его сын, поняв, что сотворил, тронулся рассудком.

— В 2021 году по решению Куйбышевского районного суда мужчину обвиняемого отправили на принудительное психиатрическое лечение из-за психического расстройства. После выздоровления в 2023 году после лечения уголовное дело направили в следственный отдел, а далее — в суд, — сообщил Следственный комитет по Новосибирской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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