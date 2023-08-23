Ожидается, что на заводе будут собирать до 300 тысяч холодильников в год. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске появится завод по производству холодильников от сети магазинов электроники RBT.ru. Они планируют выпускать холодильники под собственной маркой Leran.

— В завод инвестируют от 30 до 60 млн долларов. Завод может быть построен из китайских комплектующих для продажи холодильников в сети и на маркетплейсах, — сообщили в компании RBT.ru.

На предприятии будут трудиться 150-200 человек. Ожидается, что там будут собирать до 300 тысяч холодильников в год.

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