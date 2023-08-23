Роман Яковлев предложил создать специальный фонд для оказания поддержки одиноким матерям и взыскания алиментов

Фото: Полина СЫСОЛИНА

В нем приняли участие депутаты, включая председателя комитета Госдумы по вопросам прав женщин, семьи и детей Нину Останину, коммуниста, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Романа Яковлева, а также многодетные мамы, женщины-предприниматели, представители коммунистической молодежи. На мероприятии предложили ввести в школах уроки семьеведения, организовать фонд поддержки матерей-одиночек и пересмотреть правила выплаты единого пособия.

- Ключевая тема, на которую сейчас нужно направить силы, - это спецоперация, - подчеркнула Нина Останина. - СВО не могла не наложить отпечаток на нашу работу. Главная тема сейчас - поддержка участников спецоперации и их семей. Эта тема будет приоритетной до тех пор, пока мы не одержим победу.

Она привела пример: в Хакасии всех детей участников спецоперации бесплатно кормят в школах. Также в Абакане работают городские школьные автобусы.

- Подобные практики неплохо было бы реализовать и в Новосибирской области, - считает депутат.

Также, по ее мнению, в школах региона необходимо проводить уроки семьеведения - раз в неделю на усмотрение руководства образовательной организации. Такие уроки проводят, например, в Нижнем Новгороде, где выросло число выпускников школ, которые хотят в будущем создать семью официально.

Участники мероприятия обсудили и правила начисления пособий: нужно сделать так, чтобы на них могли претендовать больше родителей, чем сейчас, считают депутаты и общественники.

Также важно уделить внимание одиноким матерям: депутат Роман Яковлев предложил создать специальный фонд, который будет оказывать им поддержку, а именно выплачивать алименты из бюджета, а затем самостоятельно взыскивать неуплату с нерадивых родителей.

Участники попросили депутатов обратить внимание на такие вопросы, как травля детей ровесниками, и рассмотреть возможность снижения возраста уголовной ответственности, а также детское попрошайничество на крупных рынках Новосибирска.