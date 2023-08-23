В Новосибирске толпа устроила массовую драку у бара. Фото: стоп-кадр.

В ночь на среду, 23 августа, в центре Новосибирска произошла массовая драка. Побоище случилось на Вокзальной магистрали у бара Doski. Очевидцы сняли потасовку на видео.

– Две компании что-то не поделили во время отдыха в баре и решили выяснить отношения в кулачном поединке перед зданием, – написали в группе «АСТ-54».

Драку остановили люди в форме, прибывшие на место. Они оттащили агрессивных мужчин друг от друга. Кого-то повалили на землю, чтобы угомонить.

Инцидент прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области:

– Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, выявленная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке, – сообщили в пресс-службе полиции.

В МВД добавили, что проводят проверку случившегося и устанавливают участников конфликта.

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