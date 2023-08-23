В Новосибирске построят футбольный центр и картодром по проекту ГЧП

В проекты вложат около 120 млн рублей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Заельцовском районе Новосибирска планируют возвести спортивный центр с крытыми полями для мини-футбола и картодром. Построят их в рамках проектов государственно-частного партнерства.

— Картодром появится на базе на базе детского центра «Автомотоцентр». Инвестором выступит «Новосибирскгражданстрой». Второй проект — строительство манежа с четырьмя крытыми футбольными полями, раздевалками, душевыми, тренерской, зоной ожидания и подсобными помещениями. Общий объем инвестиций — около 120 миллионов рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития региона.

Соответствующие соглашения подписали на форуме «Технопром», который проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа.

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