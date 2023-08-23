В Новосибирске водитель внедорожника сбил самокатчика на пешеходном переходе. Фото: ACT-54.
В среду, 23 августа, в Новосибирске на улице Вавилова внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил самокатчика. Произошла авария на пешеходном переходе.
– ДТП случилось возле дома №2. Водитель внедорожника наехал на самокатчика при повороте, – говорится в сообщении «АСТ-54».
Самокатчик выжил. На кадрах видно, что он лежал после наезда на земле.
Очевидцы говорят, что парень получил различные травмы. Они вызвали ему скорую помощь.
В ГИБДД аварию пока не прокомментировали.
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