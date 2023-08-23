Медведя, задравшего лошадей и жеребёнка, застрелят в Новосибирской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области уничтожат медведя, который задрал двух лошадей и жеребенка. Хищник напал на животных на летней стоянке в Венгеровском районе, примерно в 500 км от Новосибирска.
В Минприроды НСО приказали отстрелить одного бурого медведя. Причина – угроза хищника населению. Убьют медведя из огнестрельного охотничьего ружья.
В Минприроды добавили, что проконтролируют исполнение приказа.
Ранее в соцсетях публиковали жестокие фото последствий нападения бурого хищника. На них попали растерзанные лошади и крошечный жеребёнок.
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