Медведя, задравшего лошадей и жеребёнка, застрелят в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области уничтожат медведя, который задрал двух лошадей и жеребенка. Хищник напал на животных на летней стоянке в Венгеровском районе, примерно в 500 км от Новосибирска.

В Минприроды НСО приказали отстрелить одного бурого медведя. Причина – угроза хищника населению. Убьют медведя из огнестрельного охотничьего ружья.

В Минприроды добавили, что проконтролируют исполнение приказа.

Ранее в соцсетях публиковали жестокие фото последствий нападения бурого хищника. На них попали растерзанные лошади и крошечный жеребёнок.

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