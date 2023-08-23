Метка «для своих» или хулиганство? В Бийске на провода стали закидывать обувь

Такая «шалость» грозит местным жителям отключением электричества. Фото: «Бийский рабочий»

В Бийске появилась новая народная забава — закидывать ботинки, кроссовки и прочую обувь на электропровода. Такую картину видят в разных районах.

— Кто и зачем это делает — загадка. Но из-за хулиганства жителям города грозит отключением электричества. После получения заявки в «Алтайкрайэнерго» энергетики выезжают на место, обесточивают линию и убирают заброшенные вещи. Или те же самые работы проводятся, когда уже происходит замыкание. В этом случае может пострадать техника в близлежащих домах, — сообщает «Бийский рабочий».

Мастера бригад, которые выезжают снимать кроссовки, говорят, что, возможно, так делают знаки для «своих» наркокурьеры. Впрочем, забрасывать обувь на провода могут и подростки, которые увидели нечто подобное и решили повторить.

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