18-летний парень, летевший рейсом Баку-Новосибирск, покурил в самолёте. Фото: стоп-кадр.

В транспортную полицию обратились сотрудники аэропорта Толмачево. Они сообщили о нарушителе на борту рейса Баку-Новосибирск, который покурил в туалете самолета. Об этом сообщает УТ МВД по СФО.

– На молодого человека составили административный протокол ща курение в самолете. Новосибирца за правонарушение оштрафовали, – уточнили в транспортной полиции.

В УТ МВД напомнили, курить на борту недопустимо. Это нарушает безопасность полетов. Таким пассажирам авиакомпания вправе отказать в дальнейшей перевозке.

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