«Ростелеком» впервые представил умную опору для зарядки электромобилей

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Мы традиционно представляем на площадке «Технопрома» решения экосистемы «Цифровые регионы», многие из которых уже успешно реализуются как в Сибири, так и в других регионах страны. Наши разработки в этой области направлены на оптимизацию социальной и экономической сфер и позволяют повысить уровень безопасности и качества жизни сибиряков, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Центром экспозиции «Ростелекома» стала уникальная инновация - умная опора, которую компания представила сибирякам впервые. Устройство является элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей. Для зарядки экологичного транспорта устройство использует свободные мощности городского освещения - 100 процентов днем, и от 30 до 70 процентов - в ночное время.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Еще одним ключевым продуктом, представленным провайдером на «Технопроме-2023», стала платформа видеонаблюдения и видеоаналитики. Это эффективный инструмент для мониторинга общественной безопасности и профилактики правонарушений. С помощью видеоаналитики, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.