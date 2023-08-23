В Новосибирской области «чёрные лесорубы» уничтожили деревья на 3,4 млн рублей. Фото: другой источник.

В Новосибирской области четверо жителей Мошковского района занимались незаконной вырубкой леса. В свою преступную деятельность они вовлекли подростка. Известно, что «черные лесорубы» уничтожили деревья на 3,4 млн рублей.

- На подозреваемых возбудили уголовные дела по части 3 статьи 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц». Так как в вырубке леса участвовал подросток, материалы дела передали в Следственный комитет, – сообщили КП-Новосибирск в УФСБ по региону.

Вину «черные лесорубы» признали. У них арестовали технику по заготовке и перевозке древесины на 3 млн рублей.

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