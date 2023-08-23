Пластический хирург рассказала, какие нарушение при ботоксе ведут к слепоте

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, как инъекции ботокса в нос могут привести к слепоте. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, как инъекции ботокса в нос могут привести к слепоте. Медик уточнила, что такие последствия возможны в том случае, если была нарушена техника введения препарата.

— Если попасть в крупный сосуд — а эти сосуды идут по бокам от носа к глазнице, — то можно вызвать тромбоз этого сосуда, а это может привести к слепоте. Поэтому есть боковые зоны носа, куда филлер вводить нельзя, — объяснила Гончарова изданию NEWS.ru.

Медик рассказала, что при введения инъекцию в другие зоны тоже следует быть осторожными, проверяя, не попала ли игла в сосуд. Поскольку филлер может привести к ишемии и некрозу тканей. Решаясь на такую бьюти-процедуру, важно внимательно отнестись к выбору клиники и специалиста.

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