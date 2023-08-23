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НовостиПроисшествия23 августа 2023 2:37

Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки на 60 тысяч рублей

Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Искитиме Новосибирской области ищут парня, обокравшего магазин бытовой техники. Он украл из зала 2 игровые приставки. Сумма ущерба составила примерно 60 тысяч рублей. О розыске подозреваемого сообщили в ГУ МВД по НСО.

– В полиции установили, что 20 августа примерно в 16:00 неизвестный в одном из магазинов Искитима похитил две игровые приставки Sony Playstation 5, – уточнили в пресс-службе полиции.

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек спокойно взял с витрины две коробки с приставками. После чего вышел с ними на улицу.

На вид подозреваемому 20 лет. У него темные волосы. Одет был в белую футболку-поло, светлые штаны и синюю кепку. С собой у него была сумка темного цвета.

В полиции просят всех, кто знает о местонахождении подозреваемого, позвонить по номерам: +7 (383) 432 98 61, +7 (383) 432 97 87, +7 (383) 432 95 44.

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