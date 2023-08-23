Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки на 60 тысяч рублей

Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Искитиме Новосибирской области ищут парня, обокравшего магазин бытовой техники. Он украл из зала 2 игровые приставки. Сумма ущерба составила примерно 60 тысяч рублей. О розыске подозреваемого сообщили в ГУ МВД по НСО.

– В полиции установили, что 20 августа примерно в 16:00 неизвестный в одном из магазинов Искитима похитил две игровые приставки Sony Playstation 5, – уточнили в пресс-службе полиции.

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек спокойно взял с витрины две коробки с приставками. После чего вышел с ними на улицу.

На вид подозреваемому 20 лет. У него темные волосы. Одет был в белую футболку-поло, светлые штаны и синюю кепку. С собой у него была сумка темного цвета.

В полиции просят всех, кто знает о местонахождении подозреваемого, позвонить по номерам: +7 (383) 432 98 61, +7 (383) 432 97 87, +7 (383) 432 95 44.

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