В Бурятии женщина шантажировала подругу подробностями из прошлого

В Бурятии женщина вымогала у своей 33-летней подруги деньги, угрожая рассказать ее мужу про интимную жизнь супруги до брака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии женщина вымогала у своей 33-летней подруги деньги, угрожая рассказать ее мужу про интимную жизнь супруги до брака. Сначала женщина отдала шантажистке 50 тысяч рублей, но когда той оказалось мало, а деньги уже закончились, обратилась в полицию. Правоохранители задержали 36-летнюю улан-удэнку.

— Задержанная вину не признала, ущерб возмещать отказалась и сообщила полицейским, что муж бывшей подруги должен знать о том, что гражданка до брака вела асоциальный образ жизни. Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима, — цитирует региональное МВД газета «Номер один».

В итоге, на любительницу «правды» возбудили уголовное дело за вымогательство. Ей может грозить за это до четырех лет лишения свободы.

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