В Новосибирске метрополитен подал иск в 200 миллионов к строителям «Спортивной»

Метрополитен Новосибирск подал иск на 200 миллионов в суд к застройщику новой станции метро «Спортивная». Фото: кадр из видео/телеграм-канал Анатолия Локтя

Метрополитен Новосибирск подал иск на 200 миллионов в суд к застройщику новой станции метро «Спортивная». Компания-подрядчик «СпецТрансСтрой» почти на месяц просрочила сумму заема, которую получала на продолжение работ по строительству.

— Сегодня мы эти деньги не имеем возможности вернуть. Но, при подписании выполнения работ, когда деньги поступят нам на расчётный счёт, мы их перечислим метрополитену, — заявил в разговоре с «Царьград Новосибирск» директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что приемка станции метро «Спортивная» планируется в октябре 2023 года. Заработать она должна до конца года.

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