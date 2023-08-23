«Мы пытались ее спасти»: в Новосибирске ищут хозяев кошки, погибшей на ОбьГЭсСе

В Новосибирске ищут хозяев кошки, погибшей на ОбьГЭсСе. Фото: предоставлено Викторией.

В Новосибирске на ОбьГЭСе неизвестный водитель сбил кошку и уехал. Пострадавшую подобрали неравнодушные очевидцы. Они сразу же повезли ее в клинику.

– Увидели как только ее сбили, сразу же выбежали к ней. Она еще подавала признаки жизни, но по пути в ветеринарную клинику скончалась у меня на руках… Подъезжали с надеждой, что ее спасут, что еще можно что-то сделать. Но врачи сказали, что она мертва, – рассказала КП-Новосибирск Виктория.

По словам девушки, кошку кремируют. Они оплатили услугу.

– Чек есть, хозяину при надобности предоставим. Приносим соболезнования хозяевам, мы пытались ее спасти, – добавила девушка.

Девушка уточнила, что хозяева погибшей кошечки так и не откликнулись.

Сибирячка опубликовала фото животного в соцсетях. Скорее всего, кошка находилась на самовыгуле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber