В Новосибирске смонтировали новую пару вант для четвертого моста через Обь. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске смонтировали новую пару вант для четвертого моста через Обь: сейчас их натянуто 62 из 70. Почти готов также надземный пешеходный переход.

— В ночь на прошедшее воскресенье выполнен монтаж пролётного строения надземного пешеходного перехода № 1 над проездом Энергетиков, — сообщили в ГК «ВИС». — Конструкция длиной 34 метра и весом 28 тонн установлена в проектное положение. В ближайшее время пешеходы смогут переходить через дорогу не в уровне проезжей части, а над ней.

Устанавливается также надземный пешеходный переход. Фото: ГК "ВИС"

Кроме этого перехода на левом берегу их будет еще три: на площади Труда и улицах Широкой и Станиславского.

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