Полиция проверит информацию об издевательствах над голубями под Новосибирском

Полиция проверят сообщения об издевательствах над голубями в Искитиме. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Полиция проверят сообщения об издевательствах над голубями в Искитиме. Кто-то привязал птиц за ленты к деревьям.

— По факту выявленной в сети информации проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Евсино Новосибирской области умерла женщина, подбиравшая животных и заключавшая их в нечеловеческие условия в своем доме. 15 августа зоозащитники обнаружили там 42 собаки и около десяти котов. Они находились внутри дома и во дворе

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