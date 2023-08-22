Полиция проверит информацию об издевательствах над голубями под Новосибирском

Полиция проверят сообщения об издевательствах над голубями в Искитиме.
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Полиция проверят сообщения об издевательствах над голубями в Искитиме. Кто-то привязал птиц за ленты к деревьям.
— По факту выявленной в сети информации проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Евсино Новосибирской области умерла женщина, подбиравшая животных и заключавшая их в нечеловеческие условия в своем доме. 15 августа зоозащитники обнаружили там 42 собаки и около десяти котов. Они находились внутри дома и во дворе
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