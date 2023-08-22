В Новосибирске школа на Виктора Шевелева подорожала до 3,6 миллиардов рублей

В Новосибирске концессионная школа подорожала до 3,6 миллиардов рублей. Источник фото: Минобразования Новосибирской области

В Новосибирске школа на 1100 мест на улице Виктора Шевелева в Кировском районе подорожала до 3,6 миллиардов рублей. Об этом сообщается в постановлении губернатора Андрея Травникова.

Согласно документу, строится школа будет в партнерстве между государством и частным бизнесом. Сумма аванса составит 562,9 миллиона рублей, вложения — 1,35 миллиард рублей, компенсация на уплату процентов — 1,07 миллиард рублей, затраты — 477 миллионов рублей, компенсация затрат на уплату налога — 190,8 миллионов рублей.

Напомним, площадь участка учебного заведения составляет 28 квадратных метров. Трех- и четырехэтажная школа строится для учеников с 1 по 11 классы. Предусматривается всего 44 класса наполняемостью 25 человек. Готовность, согласно данным Минобразования, составляет 10%.

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