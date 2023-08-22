Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала день рождения в трамвае №13

Анна Терешкова отметила свой день рождения. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова отметила свой день рождения. От коллег она получила нестандартное поздравление в трамвае № 13.

— Наш прекрасный департамент удивительно поздравил меня с Днем рождения! В 13 трамвае! — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале. — Приятно, что креативная мысль нашей команды и прекрасного книжного магазина создала уникальный объект достопримечательности в Новосибирске!

Анне Васильевне 22 августа исполнилось 54 года. Страница Вконтакте вице-мэра завалена креативными поздравлениями и пожеланиями.

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