Стирает почти в порошок: на «Технопроме» в Новосибирске показали суперизмельчитель для секретных документов

Измельчитель показали в действии. Фото: Галина ПОНОМАРЕВА

22 августа в Новосибирске начал свою работу международный форум «Технопром». В этом году он проходит в десятый раз. Темой 2023 года стала «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов».

Один из экспонатов, который представили на выставке — уничтожитель для документов УД 507+, у которого нет аналогов на российском рынке. Уровень секретности — Р-7+.

Бумага измельчается практически в порошок. Фото: Галина ПОНОМАРЕВА

— Это означает, что лист А4 внутри разрезается на 12 тысяч мелких частей, бумага стирается почти в порошок, что годится для уничтожения секретных и особо важных документов, — рассказали представители новосибирского завода радиодеталей «Оксид», где и производится измельчитель.

Что интересно, в компактном и легком шредере можно раскрошить даже CD-диски. На «Технопроме» также представили сотни других экспонатов: разведывательные беспилотники, изобретения из сфер медицины и сельского хозяйства. Форум продлится до 25 августа.

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