Под Новосибирском в колонию пытались передать наркотики в банке кетчупа. Источник фото:ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники исправительной колонии №14 вытащили из банки с кетчупом свертки с наркотиками. Ее пытались отдать во время продуктовой передачи.

- При досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных, в банке с кетчупом обнаружено и изъято 16 свертков в резиновых упаковках, предположительно наркотического вещества, - говорится в сообщении ГУФСИН.

Запрещенку помогла обнаружить специально обученная собака по кличке Алтай.

Исследование показало, что свертках находилось наркотическое вещество. Общая масса составила более 29 граммов.

Организатора доставки отправили в штрафной изолятор.

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